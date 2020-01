Η υφήλιος εισήλθε στο 2020 σε εορταστική ατμόσφαιρα.Επίκεντρο των εκδηλώσεων στην Αθήνα η πλατεία Συντάγματος σε ένα εορταστικό πρόγραμμα που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων με γνωστούς καλλιτέχνες και οπτικο-ακουστικό υπερθέαμα. Να μην βρει κανέναν το 2020 μόνο του, ευχήθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Ανάλογες εορταστικές εκδηλώσεις έγιναν και σε πολλές άλλες πόλεις.

Στα διεθνή δίκτυα, η Πρωτοχρονιά στην Αθήνα βρισκόταν μεταξύ των μεγαλουπόλεων που «έκλεψαν την παράσταση», ενώ ο τηλεοπτικός φακός έκανε τον γύρο του κόσμου.

Watch back as Paris, Athens, Moscow, Dubai and Berlin all celebrate the start of a new decade with firework displays 👇🎇 Continue to follow #2020NewYear celebrations here: https://t.co/JKfoVnpt1A pic.twitter.com/pzYkxZLG5x — Sky News (@SkyNews) January 1, 2020

Ακόμα και η Βαγδάτη στο ταραγμένο Ιράκ, έγινε τόπος γιορτής με την πλατεία Ταχρίρ, λίγες ώρες μετά τις διαδηλώσεις, να έχει μετατραπεί σε πίστα χορού.

Πυκνό πλήθος είχε συγκεντρωθεί στην Times Square της Νέας Υόρκης, μετρώντας αντίστροφα για τη νέα χρονιά. Εκεί στήθηκε και φέτος το πιο μεγάλο πάρτυ καλωσορίσματος, της νέας χρονιάς με την παραδοσιακή πτώση της κρυστάλλινης σφαίρας. Τα πρώτα φιλιά του νέου χρόνου, οι πρώτες ευχές, κάτω από το χορό των κομφετί, που έπεφταν από ψηλά και τον κόσμο να χορεύει στους ρυθμούς της αγαπημένης πόλης του Φρανκ Σινάτρα.

3…2…1…New York City rings in the New Year with its iconic ball drop in Times Square. https://t.co/2NTXzPOc0g — USA TODAY (@USATODAY) January 1, 2020

Νωρίτερα στο Παρίσι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί «στην ωραιότερη λεωφόρο του κόσμου», για να γιορτάσουν το νέο έτος. Η Αψίδα του Θριάμβου, εμβληματικό μνημείο της πόλης του φωτός που βρίσκεται στην άκρη της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων, προσέφερε ένα θέαμα ήχου και φωτός πριν αρχίσει η εκτόξευση των πυροτεχνημάτων ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα. Σε ισχύ ήταν απαγόρευση διαδηλώσεων στη λεωφόρο που το 2019 υπήρξε το θέατρο πολυάριθμων συγκρούσεων ανάμεσα στις δυνάμεις της τάξης και τα «κίτρινα γιλέκα».

Υπό τους ήχους της «Ωδής Στη Χαρά», υποδέχτηκε το 2020 το Βερολίνο. Πάνω από 8 λεπτά κράτησε το φαντασμαγορικό θέαμα πυροτεχνημάτων.

Στο Λονδίνο, αφού παρέμειναν για καιρό σιωπηλές εξαιτίας εργασιών αποκατάστασης, οι καμπάνες του Μπιγκ Μπεν σήμαναν τα μεσάνυχτα. Πυροτεχνήματα εκοξεύθηκαν κι εκεί από τις όχθες του Τάμεση.

🎇 Happy New Year #London! 🎆 On behalf of all Met officers, staff and volunteers, we would like to wish you a happy, safe and enjoyable #NewYearsEve 🎉#HappyNewYear2020 #LondonNYE #HappyNewYear 🎉 pic.twitter.com/oEGuQDyFzA — Metropolitan Police (@metpoliceuk) January 1, 2020

Για τους Βρετανούς, αυτό επρόκειτο να είναι το τελευταίο ρεβεγιόν τους ως μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από το μεγάλο άλμα του Brexit που είναι προγραμματισμένο για τις 31 Ιανουαρίου.

Στη Μόσχα, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στις ευχές του για το τέλος του έτους και κατά την 20η επέτειο από την άνοδό του στην εξουσία, το 1999, κάλεσε τους Ρώσους να επιδείξουν «ενότητα» για να συνεχίσουν την «ανάπτυξη» της χώρας.

Αντί για βεγγαλικά η Κίνα ετοίμασε υπερθέαμα με drones. Τα μη επανδρωμένα μικροσκοπικά αεροσκάφη σχημάτισαν αστερισμό μέχρι και άνθρωπο, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη Σανγκάη.

China always 1 step ahead Fireworks nahhhh Drones yeahhhhh pic.twitter.com/vUDRjB8kIF — 👷🏽‍♂️🚂 (@callmepris__) January 1, 2020

Νωρίτερα στην Ασία, πλήθος ανθρώπων συγκεντρώθηκε στην Πιονγκγιάνγκ για μια συναυλία στο κέντρο της βορειοκροεατικής πρωτεύουσας τα μεσάνυχτα, η οποία συνοδεύθηκε από θεάμα πυροτεχνημάτων πάνω από μια φωτισμένη με νέον σκηνή που υποδέχθηκε ένα χορευτικό θέμα χορογραφημένο στο χιλιοστό. Στη Νότια Κορέα, οι κάτοικοι συνέρρευσαν σε παραδοσιακές τελετές με καμπάνες, κυρίως στο κέντρο της Σεούλ, παρουσία τοπικών σταρ.

Στο Ριο ντε Ζανέιρο, περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εορταστικών εκδηλώσεων στην διάσημη παραλία της Κοπακαμπάνα, όπου αναμένονταν σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι.

Στη Χιλή, που το 2019 υπήρξε το θέατρο πολυάριθμων διαδηλώσεων επίσης εναντίον της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, χιλιάδες διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται στην «Πλατεία Ιταλίας» που μετονομάστηκε Πλατεία Αξιοπρέπειας, στο Σαντιάγο για να γιορτάσουν ένα «νέο έτος με αξιοπρέπεια». Η ατμόσφαιρα παρέμενε εορταστική μερικές ώρες πριν από τα μεσάνυχτα., ενώ η χώρα θρηνεί περισσότερους από 30 νεκρούς από την κοινωνική αναταραχή.

Πρώτη μεγαλούπολη που μπήκε στη νέα δεκαετία, το Σίδνεϊ, η μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, αντιμετώπισε πολεμική γύρω από το θέαμα των πυροτεχνημάτων στο λιμάνι του την ώρα που τεράστιες πυρκαγιές καταστρέφουν τη χώρα.

Sydney, Australia, welcomes in the New Year with an elaborate firework display, despite calls for it to be cancelled due to the ongoing bushfire crisis affecting the countryhttps://t.co/SqfJKhhrjm pic.twitter.com/pLYWQdgbow — BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2019

Εδώ και εβδομάδες, οι κάτοικοι του Σίδνεϊ ζουν σε ατμόσφαιρα μολυσμένη από ένα νέφος τοξικού καπνού το οποίο οφείλεται στις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται γύρω από την πόλη. Ένα αίτημα για τη ματαίωση αυτού του θεάματος των πυροτεχνημάτων από σεβασμό προς τα θύματα συγκέντρωσε περισσότερες από 280.000 υπογραφές.

Orange skies turn a bleeding red in nightmarish scenes across Australia as bushfires continue to burn on New Year's Eve https://t.co/U0RZt73Yf0 pic.twitter.com/w879IMqrAn — Reuters (@Reuters) December 31, 2019

Οι αρχές της πόλης επέμειναν ωστόσο και έτσι 100.000 πυροτεχνήματα φώτισαν επί 12 λεπτά τον ουρανό του Σίδνεϊ, ενώ παρακολουθούσαν ένα εκατομμύριο θεατές.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις, σε πολλές περιοχές του κόσμου, διεξήχθησαν με υπόβαθρο ταραχές και πολιτικές αναταράξεις.

Στο Χονγκ Κονγκ, έπειτα από περισσότερο από έξι μήνες σχεδόν καθημερινών διαδηλώσεων, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σ’ όλη την πόλη, κυρίως στο λιμάνι της Βικτώρια.

«Απελευθερώστε το Χονγκ Κονγκ, επανάσταση τώρα!», φώναξαν με την έλευση της νέας χρονιάς και άναψαν τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους δημιουργώντας έναν ωκεανό από φώτα.

Another massive turnout at Hong Kong protest on the first day of new year. HongKongers, Fight On! 5 Demands, Not 1 Less! pic.twitter.com/S2OOV6zSvt — LO Kin-hei 羅健熙 (@lokinhei) January 1, 2020

Μικρές ομάδες συγκεντρώθηκαν επίσης στη συνοικία Μονγκ Κοκ, όπου έβαλαν φωτιά σε οδοφράγματα. Η αστυνομία κατέφυγε τότε σε χρήση δακρυγόνων, για πρώτη φορά το 2020.

Με επίδειξη πυροτεχνημάτων στα Στενά του Βοσπόρου και στην Κωνσταντινούπολη συμμετείχε η Τουρκία στην υποδοχή της Πρωτοχρονιάς.

ΕΡΤ1-Ρεπορτάζ: Βάσω Τζανακάκη, Ρένα Δημητρίου

