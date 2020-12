Ένας νεαρός Αυστραλός που ήταν σοβαρά άρρωστος με COVID-19 και έπασχε από πρώιμα στάδια σηψαιμίας έκανε μια αξιοσημείωτη ανάρρωση αφού έλαβε τεράστιες δόσεις βιταμίνης C.

Η σήψη είναι μια συχνή αιτία θανάτου για άτομα που ασθενούν σοβαρά με COVID-19. Ερευνητές στο Ινστιτούτο Florey χρησιμοποίησαν στο παρελθόν μεγάλες δόσεις βιταμίνης C για τη θεραπεία της σήψης σε ζώα. Τώρα οι γιατροί στο νοσοκομείο Austin δοκίμασαν την τεχνική σε έναν ασθενή με Covid και σηψαιμία και όπως ανέφεραν παρουσίασε «αξιοσημείωτη» ανάρρωση. Ο καθηγητής Rinaldo Bellomo, διευθυντής της Εντατικής Θεραπείας στο Austin Health της Μελβούρνης, δήλωσε ότι η υγεία του 40χρονου είχε αρχίσει να επιδεινώνεται σημαντικά από COVID-19, με τον άνδρα να χάνει τη λειτουργία των νεφρών και την αρτηριακή του πίεση να πέφτει.

Η σήψη – μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση που εμφανίζεται όταν το σώμα βλάπτει τα δικά του όργανα ενώ ανταποκρίνεται σε μια λοίμωξη – άρχισε να κυριαρχεί στο σώμα του και ο χρόνος του μετρούσε αντίστροφα. «Η ζωή του ασθενούς απειλήθηκε σοβαρά», είπε.

Με τη συγκατάθεση της οικογένειας, έδωσαν στον ασθενή μια αρχική δόση 30 γραμμάρια ασκορβικού νατρίου (βιταμίνη C) για 30 λεπτά, και στη συνέχεια δόση συντήρησης 30 γραμμαρίων για 6,5 ώρες. «Αυτό ισοδυναμεί με 5.000 πορτοκάλια που διοχετευθηκαν στις φλέβες του», δήλωσε ο καθηγητής Bellomo.

A collaboration between Prof Clive May and Dr @Yugeesh_L from @TheFlorey & Austin Health's Prof @BellomoRinaldo has has seen a COVID-19 patient make an incredible recovery from sepsis following a megadose of vitamin C (the equivalent of 5000 oranges to be exact!) 🍊🍊🍊🍊 https://t.co/pmnHDirj21

— Austin Health (@Austin_Health) December 3, 2020