Με μια εντυπωσιακή τελετή που έληξε σε μια έκρηξη πυροτεχνημάτων, το ετήσιο φεστιβάλ πάγου στη Χαρμπιν της Κίνας σήκωσε αυλαία αποκαλύπτοντας με παγωμένη πόλη, με πολύχρωμα φωτισμένα μνημεία και πύργους. Χιλιάδες τουρίστες συρρέουν κάθε χρόνο στη διοργάνωση για να δουν από κοντά τα γλυπτά από πάγο.

VIDEO: 🇨🇳 China's annual ice festival in #Harbin has kicked off with fireworks and colourfully illuminated ice towers and monuments #HarbinFestival pic.twitter.com/U07GhPepyU

— AFP news agency (@AFP) January 6, 2020