Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση εναντίον ενός λεωφορείου που μετέφερε μαθητές σχολείου στη βόρεια Μπουρκίνα Φάσο, κοντά στα σύνορα με το Μαλί, ανέφεραν δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας και της αστυνομίας της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές ποιος ευθύνεται για την επίθεση αυτή. Στην περιοχή δρουν ισλαμιστικές οργανώσεις που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος και έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τα δύο τελευταία χρόνια.

Several civilians, including middle school students, killed in an attack in Burkina Faso https://t.co/SN5BSFMSNy pic.twitter.com/c5L0kDBJoi

— En24 News (@En24_News) January 4, 2020