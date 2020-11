Oι παγκoσμίου βεληνεκούς σταρ BTS ήταν οι μεγάλοι νικητές της τελετής απονομής των φετινών Ευρωπαϊκών Μουσικών Βραβείων του MTV (MTV European Music Awards – MTV EMAs).

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το συγκρότημα της K-pop βγήκε «εκτός συναγωνισμού», κερδίζοντας τα περισσότερα βραβεία (συνολικά τέσσερα). Οι BTS κέρδισαν τα βραβεία στις κατηγορίες: Καλύτερο Τραγούδι, Καλύτερο Γκρουπ, Καλύτερη Εικονική Live Συναυλία και με τη βοήθεια των A.R.M.Y. (Adorable Representative MC for Youth) το βραβείο Φανατικότερων Θαυμαστών.

Ο αρχηγός του γκρουπ RM είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του: «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να είμαστε ένα συγκρότημα που μπορεί να αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων και να τους δίνει ελπίδα μέσω της μουσικής».

«Επειδή υπάρχουν οι A.R.M.Y, υπάρχουμε εμείς» δήλωσε στο Variety το μέλος του επταμελούς boyband από τη Νότια Κορέα, Suga.

