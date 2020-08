Τρεις ώρες διήρκησε η τηλεδιάσκεψη κορυφής με θέμα τη Λευκορωσία. Η συζήτηση των ηγετών ξεκίνησε στις δώδεκα το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις τρεις.

Today #EU27 leaders discuss how best to respond to the evolving situation in #Belarus.

Our message is clear. Violence has to stop and a peaceful and inclusive dialogue has to be launched.

The leadership of #Belarus must reflect the will of the people.#EUCO pic.twitter.com/KL1nGXrThj

— Charles Michel (@eucopresident) August 19, 2020