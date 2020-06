Η Ανατολική Ευρώπη και η Κεντρική Ασία εμπνέουν ανησυχία αναφορικά με την πορεία της πανδημίας, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέροντας μάλιστα ότι ενώ η κατάσταση βελτιώνεται στην Ευρώπη, παγκοσμίως επιδεινώνεται. Ο Δρ. Μάικ Ράιαν, ο επικεφαλής του προγράμματος αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, χαρακτήρισε αναγκαίο να επικεντρωθούν οι χώρες στην αποτροπή δεύτερου κύματος της ασθένειας που έχει μολύνει περισσότερους από 7 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο και έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 400.000. ‘Ερευνα για την επίδραση του lockdown σε 11 χώρες, από το Ιμπίριαλ Κόλετζ (Imperial College) του Λονδίνου, καταλήγει πάντως ότι περίπου 3,1 εκατομμύρια θάνατοι αποφεύχθηκαν, χάρη στα δρακόντεια μέτρα, που επιβλήθηκαν στην πλειονότητά τους τον Μάρτιο και βοήθησαν ώστε ο ρυθμός αναπαραγωγής της μόλυνσης να πέσει κάτω από το ένα έως τις αρχές Μαΐου.

WHO chief Tedros on #Covid19 pandemic:

– Global situation worsening

– Sunday saw highest number of new cases around the world

– Active surveillance needed to ensure virus doesn't rebound in countries

– Not the time for countries to take foot off the pedal pic.twitter.com/KoNeJhbWtT

— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 8, 2020