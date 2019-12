Καθώς η δεκαετία τελειώνει, oι φτωχότερες χώρες έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στο νερό και την ηλεκτρική ενέργεια, ενώ φτώχεια και η παιδική θνησιμότητα έχουν μειωθεί. Υπάρχουν πλέον περισσότερα κινητά τηλέφωνα από ό, τι άνθρωποι, ωστόσο, το 2019 περισσότεροι άνθρωποι εκτοπίστηκαν βίαια από οποιαδήποτε άλλη εποχή στην ιστορία. Το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα σημείωσε ένα υψηλό όλων των εποχών και η βιοποικιλότητα μειώνεται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Oι σοβαρές προκλήσεις παραμένουν καθώς αρχίζει το 2020, συνοψίζει η Παγκόσμια Τράπεζα.

Σε 15 χώρες 800 εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την ακραία φτώχεια

Περισσότερο από το ένα τρίτο του κόσμου ζούσε στην ακραία φτώχεια πριν από 30 χρόνια. Σήμερα, λιγότερο από 10% των ανθρώπων ζουν με 1,90 δολάρια την ημέρα ή λιγότερο. Μεταξύ του 2000 και του 2015, 15 χώρες απομάκρυναν 802,1 εκατομμύρια ανθρώπους από την ακραία φτώχεια, σύμφωνα με νέα ανάλυση των δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη φτώχεια. Αυτές οι 15 χώρες είχαν τα υψηλότερα ποσοστά μείωσης της φτώχειας μεταξύ 114 χωρών με συγκρίσιμα στοιχεία.

85% των φτωχών παγκοσμίως ζουν στη Νότια Ασία και την υποσαχάρια Αφρική

Το ήμισυ των 736 εκατομμυρίων εξαιρετικά φτωχών ανθρώπων ζούσαν σε μόνο πέντε χώρες το 2015: Στην Ινδία, τη Νιγηρία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Αιθιοπία και το Μπαγκλαντές, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία. Για να μειωθεί η ακραία φτώχεια σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι επομένως ζωτικής σημασίας να επιταχυνθεί η πρόοδος σε αυτές τις πέντε χώρες και σε ολόκληρη τη Νότια Ασία και την υποσαχάρια Αφρική, όπου ζουν 85% (629 εκατ.) των ακραία φτωχών του κόσμου.

To reduce extreme poverty globally, it’s going to be crucial to accelerate progress throughout #SouthAsia and #Africa , #YearinReview : https://t.co/7XL92s3ye8 pic.twitter.com/Dh27P7xsWc

Η αλλαγή του κλίματος βγάζει τον κόσμο στους δρόμους

Εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερες από 150 χώρες σε όλο τον κόσμο κατέβηκαν στους δρόμους ζητώντας επείγουσα δράση για την αλλαγή του κλίματος τον Σεπτέμβριο, πριν από τη διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος στη Νέα Υόρκη. Υπολογίζεται ότι μισό εκατομμύριο άνθρωποι διαδήλωσαν στη Μαδρίτη, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, ζητώντας επείγουσα δράση για το κλίμα. Στο μεταξύ, διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σημειώθηκαν επίσης σε πολλά μέρη του κόσμου, για τις μεταβολές των τιμών των βασικών αγαθών, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και τα τρόφιμα.

Not all climate news is bad — there are also major victories to celebrate!

As 2019 comes to an end, here are 5 climate wins from the year that show the strength of people power. Watch and share the good news! pic.twitter.com/qZniJ9exxF

— 350 dot org (@350) December 27, 2019