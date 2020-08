Για νέο ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων έκανε λόγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν 294.237 νέα κρούσματα. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό από την έναρξη της πανδημίας.

Μέχρι στιγμής τα ενεργά κρούσματα υπολογίζονται σε 21 εκατομμύρια και τα θύματα στα 771.000 με τις ΗΠΑ να κρατούν τα θλιβερά πρωτεία. Κατέγραψαν τις προηγούμενες 24 ώρες άλλους 1.115 θανάτους ασθενών φθάνοντας τους 169.570 σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Το ίδιο διάστημα, εντοπίστηκαν άλλα τουλάχιστον 49.643 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να φθάνει έτσι τα 5,38 εκατομμύρια έναντι 5,33 εκατομμυρίων το προηγούμενο 24ωρο, κατά την καταμέτρηση του πρακτορείου.

Η Καλιφόρνια, μια από τις πολιτείες που έχουν μετατραπεί σε εστίες της πανδημίας το τελευταίο διάστημα, κατέγραψε τουλάχιστον 79 θανάτους τις προηγούμενες 24 ώρες, με το σύνολο των θανάτων να ανέρχεται σε 11.228 έναντι 11.149 το προηγούμενο 24ωρο.

Ακόμη, οι καλιφορνέζικες αρχές επιβεβαίωσαν τουλάχιστον 6.726 κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να ανέρχονται σε 620.080 στην πολιτεία, από 613,354 το προηγούμενο 24ωρο.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε άλλα 4.969 κρούσματα φτάνοντας τα 922.853. Είναι ο τέταρτος υψηλότερος αριθμός στον κόσμο. Το ρωσικό κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων ανέφερε εξάλλου ότι 68 άνθρωποι υπέκυψαν, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 15.685.

Η Βραζιλία ανακοίνωσε 41.576 νέα κρούσματα και 709 θανάτους. Σχεδόν οι μισοί Βραζιλιάνοι πάντως θεωρούν πως οι χειρισμοί του προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου δεν ευθύνονται για τους πάνω από 100.000 θανάτους που έχουν καταμετρηθεί.

Τραγική η κατάσταση και στη Βολιβία όπου επιστρετεύονται μέχρι και φορητά αποτεφρωτήρια για τους ασθενείς που καταλήγουν μαζικά.

Bolivian cemeteries are stretched to their limits due to COVID-19 deaths. This mobile crematorium is trying to solve this tragic problem. pic.twitter.com/tjYAhvF64M

— DW News (@dwnews) August 16, 2020