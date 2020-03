Οι χώρες που έχουν επιβάλει μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας στους πολίτες τους για να αποτρέψουν την εξάπλωση της πανδημίας πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον χρόνο για να επιτεθούν στον νέο κορονοϊό, προέτρεψε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Με το να ζητάμε από τον κόσμο να μείνει στο σπίτι και να απαγορεύουμε τις μετακινήσεις αγοράζουμε χρόνο και μειώνουμε τις πιέσεις στα συστήματα υγείας. Από μόνα τους αυτά τα μέτρα δεν θα εξαλείψουν τις πανδημίες. Καλούμε όλες τις χώρες να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον χρόνο για να επιτεθούν στον ιό», είπε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκρεμπεγέσους στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στη Γενεύη.

«More than 150 countries & territories still have fewer than 100 cases.

By taking the same aggressive actions now, these countries have the chance to prevent community transmission & avoid some of the more severe social & economic costs seen in other countries»-@DrTedros #COVID19

