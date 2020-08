Την απομάκρυνση της τουρκικής φρεγάτας «Kemal Reis» από τη νηοπομπή που συνόδευε το Oruc Reis επιβεβαιώνει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Η φρεγάτα από χθες δεν φαίνεται στα ραντάρ των ελληνικών πλοίων.

Με σημερινές αναρτήσεις στο twitter το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει ότι η φρεγάτα «Kemal Reis» βρίσκεται βρίσκεται σε άλλη αποστολή.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις πραγματοποίησε γυμνάσια με την τουρκοκυπριακή ακτοφυλακή, στα ανατολικά της Κύπρου, και πλέον συνοδεύει το τουρκικό ερευνητικό Barbaros.

Turkish Navy frigate TCG KEMALREIS, participating in Operation Mediterranean Shield, has conducted maritime training in the Mediterranean with Turkish Republic of Northern Cyprus Coast Guard units and escorted BARBAROS HAYRETTIN PASA survey ship. https://t.co/fpEpyLSF5s

