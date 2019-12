Στη Ρωσία, Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμπεριέλαβε την ανησυχία του για τη Λιβύη στην καθιερωμένη ετήσια συνέντευξη Τύπου ενώπιον 2.000 Ρώσων δημοσιογράφων και ξένων ανταποκριτών, και τόνισε ότι θα θέσει το θέμα στην τουρκική πλευρά, καθώς επίκειται η συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ υπενθύμισε ότι η Μόσχα τάσσεται υπέρ του τερματισμού της αιματοχυσίας στη Λιβύη και υπέρ των απευθείας επαφών μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στη χώρα αυτή.

Ο δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 2020 ενώ η Άγκυρα συνδέει ήδη τις συνομιλίες με την επίσημη τελετή των εγκαινίων του αγωγού φυσικού αερίου Turkish Stream.

«Υπερβολική η παραπομπή-Ο Τραμπ θα παραμείνει στην εξουσία»

Η διαδικασία παραπομπής του Ντόναλντ Τραμπ σε δίκη στη Γερουσία για κατάχρηση εξουσίας βασίζεται σε «εξ ολοκλήρου επινοημένες» κατηγορίες, εκτίμησε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος εκτίμησε πως η κρίση που συγκλονίζει την Ουάσινγκτον δεν είναι παρά «η συνέχιση εσωτερικών πολιτικών μαχών» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το κόμμα που έχασε τις εκλογές, το Δημοκρατικό Κόμμα, προσπαθεί να εξασφαλίσει αποτελέσματα μέσω άλλων τρόπων και άλλων εργαλείων κατηγορώντας τον Τραμπ για συνωμοσία με τη Ρωσία. Στη συνέχεια επιβεβαιώνεται ότι δεν υπήρξε [συνωμοσία]. Και τώρα, επινόησαν μια ιστορία πίεσης στην Ουκρανία», συνέχισε ο Πούτιν.

Russia's Vladimir Putin blasts Democrats for impeaching President Trump on “made up charges” and says he expects his U.S. counterpart to remain in power https://t.co/W9RPTavBwb

— The Wall Street Journal (@WSJ) December 19, 2019