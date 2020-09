Ένας ναυτικός, υπήκοος Φιλιππίνων, αγνοείται μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο supertanker New Diamond, στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα και πιστεύεται πως είναι νεκρός, δήλωσε εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας του Ινδικού Ωκεανού. Το New Diamond έχει 23 μέλη πλήρωμα, μεταξύ των οποίων και πέντε Έλληνες. Άλλος ένας ναυτικός έχει τραυματιστεί και διακομίστηκε αεροπορικώς από το πλοίο σε νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι ναυτικοί είναι σώοι. Το πλοίο μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Fire rages on supertanker off Sri Lanka, one crew presumed dead https://t.co/q75MkgiOqk pic.twitter.com/Xh0GGacYL0

— Reuters (@Reuters) September 4, 2020