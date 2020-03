Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει αύριο στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με ευρωπαίους αξιωματούχους σχετικά με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό και εξέφρασε την ελπίδα να επιστρέψει με διαφορετικά αποτελέσματα από τις αυριανές επαφές του.

Μιλώντας στην Κωνσταντινούπολη ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι δεν έλαβε την αναμενόμενη υποστήριξη από την διεθνή κοινότητα στο ζήτημα αυτό.

Σε ομιλία του με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας, ο Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε ευθέως την Ελλάδα για «βίαιη συμπεριφορά κατά των προσφύγων» και παράλληλα επέκρινε την Ευρώπη ότι υιοθετεί στάση σιωπής και στήριξης προς την Ελλάδα.

