Ηγέτες των αραβικών κρατών του Κόλπου έφθασαν σήμερα στη Σαουδική Αραβία για μια σύνοδο κορυφής επικεντρωμένη στον τερματισμό της μακροχρόνιας διένεξης με το Κατάρ, η οποία έχει διαλύσει την ενότητα του Κόλπου σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων με το Ιράν.

Τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι υποδέχθηκε στην ιστορική πόλη αλ-Ούλα ο ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Οι δύο άνδρες, φορώντας μάσκες, αγκαλιάσθηκαν στην πίστα του αεροδρομίου.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Qatar’s Amir @TamimBinHamad Al Thani embrace during the first meeting between the two royals since the 2017 blockade. #GCCsummit #المصالحه_القطريه_السعوديه #قمه_العلا #تميم_بن_حمد #Qatar #SaudiArabia #DohaNews pic.twitter.com/RUh8ojCkQW

