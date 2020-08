Στην εντατική νοσοκομείου με συμπτώματα τοξικής δηλητηρίασης νοσηλεύεται ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι.

Σύφωνα με ανάρτηση της εκπροσώπου του, Κίρα Γιάρμις στο Twitter, ο Αλεξέι Ναβάλνι βρισκόταν σε πτήση από τη Σιβηρία για τη Μόσχα όταν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία. Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ομσκ της Σιβηρίας λόγω της αιφνίδιας επιδείνωσης της υγείας του.

«Πιστεύουμε ότι ο Αλεξέι δηλητηριάστηκε με κάτι που ανακατεύτηκε με το τσάι του. Δεν ήπιε τίποτε άλλο σήμερα το πρωί», διευκρίνισε η εκπρόσωπός του.

«Οι γιατροί δήλωσαν ότι το δηλητήριο απορροφήθηκε γρήγορα μέσω του ζεστού ροφήματος», πρόσθεσε.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass επιβεβαίωσε ότι ο Ναβάλνι εισήχθη στην εντατική της τοξικολογικής μονάδας των επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Ομσκ, στην Σιβηρία.

LATEST: Russian opposition politician Alexei Navalny placed on a ventilator in a hospital intensive care unit in Siberia after falling ill from suspected poisoning during a flight, his spokeswoman says. https://t.co/QHyPe3lgaJ

— ABC News (@ABC) August 20, 2020