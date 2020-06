Περισσότεροι από 40 στρατιώτες και τζιχαντιστές σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις στη βορειοδυτική Συρία, όπου οι δυνάμεις του συριακού καθεστώτος απέκρουσαν την επίθεση τζιχαντιστικής ομάδας που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στα συριακά μέτωπα από το 2011.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι μαχητικά βομβάρδισαν πολλά χωριά στην περιοχή αυτή, που ελέγχεται από τους αντάρτες, για πρώτη φορά αφότου σταμάτησαν οι συγκρούσεις, μετά την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, πριν από τρεις και πλέον μήνες. Η εκεχειρία που διαπραγματεύτηκαν η Μόσχα και η Άγκυρα τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάρτιο.

#SOHR For first time since the ceasefire came into effect | #Russian jets strike ten areas in rural #Hama and #Idlib, leaving casualtieshttps://t.co/PrDPWA5mHR

— #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) June 8, 2020