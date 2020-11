Η σειρά «The Crown» του Netflix που καθήλωσε εξαρχής χιλιάδες θεατές, με την ιστορία της βασιλικής οικογένειας, την πορεία της Βασίλισσας Ελισάβετ προς τον θρόνο, τα τεκταινόμενα του παλατιού και τα μυστικά πίσω από τις χρυσές πόρτες του Μπάγκιγχαμ να τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Στη σειρά παρουσιάζονται γεγονότα με φόντο το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της Αγγλίας και των γεγονότων που επηρέασαν και διαμόρφωσαν τη χώρα ανά τα χρόνια.

Ο υπουργός πολιτισμού της Αγγλίας Όλιβερ Ντόουνεν, ανακοίνωσε ότι όσα παρουσιάζονται δεν εκτυλίχθηκαν στο μακρινό παρελθόν, αλλά αποτελούν κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας.

Diana, Princess of Wales and Prince Charles stand in front of Uluru, formerly known as Ayers Rock, during their tour of Australia in March 1983. pic.twitter.com/3Gq4QU55ra — The Crown (@TheCrownNetflix) November 27, 2020

Η 4η σεζόν της σειράς προκάλεσε έναν πρωτοφανή παροξυσμό, καθώς στην ήδη επιτυχημένη δραματουργία ήρθαν να προστεθούν πρόσωπα και γεγονότα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη τα τελευταία χρόνια. Το στοιχείο, ίσως, που κάνει τη νέα σεζόν πιο συναρπαστική από τις προηγούμενες είναι το ότι περιέχονται κομμάτια σύγχρονης ιστορίας που ένα μεγάλο μέρος των τηλεθεατών τα έχει φρέσκα στη μνήμη του.

«Είναι ένα υπέροχο έργο μυθοπλασίας, έτσι όπως και με άλλες τηλεοπτικές παραγωγές, το Netflix θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο απο την αρχή ότι είναι έργο μυθοπλασίας. Φοβάμαι ότι μια γενιά θεατών που δεν έζησαν αυτά τα γεγονότα μπορεί να μπερδέψουν τη φαντασία με την πραγματικότητα», ανέφερε ο Ντόουνεν.

Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα αποτελεί την πρωταγωνίστρια της 4ης σεζόν και τον χαρακτήρα που περίμεναν όλοι με αγωνία. Η Λαίδη Ντι δεν ήταν απλώς μία δημοφιλής γυναίκα, αλλά ένας μύθος, ο οποίος συνεχίζει να υπάρχει και να απασχολεί μέχρι σήμερα, 23 περίπου χρόνια μετά τον θάνατό της.

Η 4η σεζόν του «The Crown» ρίχνει φως σε θέματα, που σχετίζονται με τον γάμο της και την σχέση της Νταϊάνα με τον Κάρολο. Αρχικά, βλέπουμε την γνωριμία της με τον Κάρολο, σε μια χρονική περίοδο που ο Πρίγκιπας μοιάζει να προσπαθεί να ακολουθήσει το βασιλικό του καθήκον, παρόλο που φαίνεται πως ο ίδιος δεν είναι ακόμα έτοιμος, λόγω της συναισθηματικής του δέσμευσης με την Καμίλα.

“Everyone felt like there was a presence in the room.” Emma Corrin describes her experiences portraying Princess Diana. pic.twitter.com/4pVZs3yYni — The Crown (@TheCrownNetflix) November 25, 2020

Στο πρόσωπο της νεαρής μόλις 18 χρονών τότε Νταϊάνας βρίσκει μια όμορφη και καθωσπρέπει γυναίκα που θα μπορούσε να σταθεί δίπλα του και η οποία έχει την έγκριση των βασιλικών μελών που την θεωρούν άξια για τον επόμενο Βασιλιά της Αγγλίας.

Η σειρά έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, μερικές σκηνές συμπεριλαμβανομένης της ψευδούς υπόδειξης ότι η σχέση μεταξύ του Καρόλου και της Camilla Parker Bowles συνεχίστηκε καθ ‘όλη τη διάρκεια του γάμου του με την Diana είναι μέρος μυθοπλασίας.

Ο αδελφός της Ντιάνα, Έρλ Σπένσερ, ζήτησε πρόσφατα αποποίηση ευθύνης στην παραγωγή, αναφέροντας «Νομίζω ότι είναι σκόπιμο το στην αρχή κάθε επεισοδίου, υπάρχει ανακοίνωση ότι αυτό το έργο βασίζεται σε μη πραγματικά γεγονότα».

So…where were we? Just ONE WEEK before The Crown returns for Season 4, let's take a look back at what happened in Season 3. ⏪ pic.twitter.com/8IFADollbF — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) November 8, 2020

«Η σειρά αυτή έχει μειώσει ένα σημαντικό κεφάλαιο της βρετανικής στρατιωτικής ιστορίας σε σαπουνόπερα. Φοβάμαι να σκεφτώ ότι κάποιος θα μπορούσε να πάρει στα σοβαρά αυτήν την απεικόνιση της Βασίλισσας», ανέφερε ο ναύαρχος Λόρδος Γουέστ.

