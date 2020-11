Δέκα έργα τέχνης που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, φτιαγμένα από δέκα διαφορετικούς καλλιτέχνες με έδρα το Οντάριο, θα εκτίθενται σε 200 αφίσες στη γραμμή 1 του μετρό TTC του Τορόντο, έως τις 16 Ιανουαρίου 2021.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός τεχνών, Twentytwenty Arts ξεκίνησε το project δημόσιας τέχνης με τίτλο «Life on the Line», με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ψυχικής υγείας.

«Μέσω της δημιουργίας έργων δημόσιας τέχνης, χρησιμοποιούμε οπτική αφήγηση για να βοηθήσουμε φιλανθρωπικά ιδρύματα και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να προσελκύσουν νέους δωρητές, να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για τον σκοπό τους και να χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα και οι υπηρεσίες τους» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Twentytwenty Arts.

Οι καλλιτέχνες, των οποίων τα έργα θα εκτίθενται είναι οι: Alexander Robinson, Marcia Diaz, Duncan McLean, Seri Stinson, Julieta Christy, Faye Harnest, Eric Pause, Ramune Luminaire, DinaBelaia και Dominic Bugatto.

