Η Τουρκία εξέφρασε την οργή της μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο που έγινε viral και στο οποίο ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν επικρίνει τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και καλεί να υποστηριχθούν οι αντίπαλοί του.

«Η ανάλυση της Τουρκίας από τον Τζο Μπάιντεν βασίζεται σε καθαρή άγνοια, της αλαζονείας και της υποκρισίας», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καλίν.

«Οι ημέρες που η Τουρκία δεχόταν διαταγές έχουν παρέλθει. Αλλά αν σκέπτεστε ότι μπορείτε να το καταφέρετε, δοκιμάστε. Θα πληρώσετε το τίμημα», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Twitter.

The analysis of Turkey by @JoeBiden is based on pure ignorance, arrogance and hypocrisy.

The days of ordering Turkey around are over.

But if you still think you can try, be our guest.

You will pay the price.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 16, 2020