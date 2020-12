Επιμένει να επανέρχεται στο θέμα των προεδρικών εκλογών του 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες για ακόμη μια φορά αρνείται ότι τις έχασε. Λίγο πριν τις 10 το πρωί του Σαββάτου (ώρα Αμερικής, 17:00 ώρα Ελλάδας) ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ανάρτηση που φιλοξενεί άρθρο γνώμης της ΝΥ Post με τη φωτογραφία του Μπάιντεν και το μήνυμα: «Δεν κέρδισε (ο Μπάιντεν) τις εκλογές. Έχασε και στις 6 κρίσιμες πολιτείες, και με διαφορά». Στο τέλος μάλιστα καλεί τους Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς να «παλέψουμε ώστε να μην κλέψουν τη σπουδαία νίκη μας», προτρέποντάς τους «να μην είναι αδύνατοι».«Δεν κέρδισε τις Εκλογές. Έχασε και στις 6 κρίσιμες πολιτείες, και με διαφορά. Μετά πέταξαν εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους σε κάθε μια από αυτές, και τους έπιασαν. Τώρα οι Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί πρέπει να παλέψουμε έτσι ώστε να μην κλέψουν τη σπουδαία νίκη μας. Μην είστε αδύνατοι ανόητοι!», αναφέρει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Λίγα λεπτά αργότερα, το Twitter επενέβη στην ανάρτησή του Τραμπ προσθέτοντας την επισήμανση πως «το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών ήταν διαφορετικό».

He didn’t win the Election. He lost all 6 Swing States, by a lot. They then dumped hundreds of thousands of votes in each one, and got caught. Now Republican politicians have to fight so that their great victory is not stolen. Don’t be weak fools! https://t.co/d9Bgu8XPIj

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020