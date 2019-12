Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ιράκ και άλλα μέλη του προσωπικού της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη Βαγδάτη απομακρύνθηκαν από την πρεσβεία για τη δική τους ασφάλεια, δήλωσαν ιρακινοί αξιωματούχοι, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές και μαχητές φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής συγκεντρώθηκαν έξω από την πύλη της πρεσβείας για να καταγγείλουν αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ.

Protesters attempted to storm the US embassy in Baghdad on Tuesday, scaling the walls and forcing the gates of the compound, as hundreds demonstrated against American airstrikes on an Iran-backed militia group in Iraq. https://t.co/XjwbNXcjPU pic.twitter.com/orzcySQkPX

— CNN International (@cnni) December 31, 2019