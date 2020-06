Βίαιες σκηνές έδειξαν αστυνομικούς να αιμορραγούν στους δρόμους και άλλους να έχουν χτυπηθεί από αντικείμενα καθώς έτρεχαν να ξεφύγουν από τους διαδηλωτές που έχασαν κάθε έλεγχο στην δεύτερη κατά σειρά αντιρατσιστική διαμαρτυρία «Οι ζωές των μαύρων μετρούν», «Black lives matter» στην περιοχή Whitehall του Λονδίνου. Κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «θέλουμε Δικαιοσύνη», «η σιωπή είναι προδοσία», χιλιάδες άνθρωποι ύψωσαν την φωνή τους ενάντια στον ρατσισμό και στην αστυνομική βία καταλήγοντας σε συγκρούσεις και έντονα επεισόδια.

Ένας νεαρός διαδηλωτής κατάφερε να ανέβει στο κενοτάφιο στο Γουέστμινστερ που είναι αφιερωμένο σε όσους έχασαν τη ζωή τους στον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο προσπαθώντας να κάψει την Εθνική Σημαία της Ένωσης.

Ανάλογες ήταν οι εικόνες και σε άλλες πόλεις της Βρετανίας.

Στο Μπρίστολ οι εντάσεις κατέληξαν με τους εξαγριωμένους διαδηλωτές να γκρεμίζουν το άγαλμα του Έντουαρντ Κόλστον, ενός δουλέμπορου του 17ου αιώνα.

Χθες το απόγευμα πλήθος κόσμου έκλεισε τον αυτοκινητόδρομο M6 στην περιοχή Midlands στην κεντρική Αγγλία, ενώ ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε πλήθος ανθρώπων να συγκεντρώνονται σε κόμβο κοντά στο Κόβεντρι.

Συνολικά 14 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ έγιναν 29 συλλήψεις.

Χειρουργήθηκε η έφιππη αστυνομικός που έπεσε από το άλογο της το Σάββατο χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή της.

«Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται ειρηνικά και διατηρώντας κοινωνικές αποστάσεις, αλλά δεν έχουν κανένα δικαίωμα να επιτίθενται στην αστυνομία. Αυτές οι διαδηλώσεις υπονομεύθηκαν από βιαιότητα και συνιστούν προδοσία του σκοπού που υποτίθεται ότι υπηρετούν» δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός. «Οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», πρόσθεσε.

People have a right to protest peacefully & while observing social distancing but they have no right to attack the police. These demonstrations have been subverted by thuggery – and they are a betrayal of the cause they purport to serve. Those responsible will be held to account.

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 7, 2020