Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίσθηκαν σήμερα σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο του Άντεν λίγο μετά την προσγείωση εκεί του αεροπλάνου που μετέφερε από τη Σαουδική Αραβία την κυβέρνηση της Υεμένης που σχηματίσθηκε πρόσφατα, δήλωσε στο Ρόιτερς πηγή στις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας.

Ισχυρές εκρήξεις και πυρά ακούσθηκαν στο αεροδρόμιο λίγο μετά την άφιξη του αεροπλάνου, έκαναν γνωστό αυτόπτες μάρτυρες.

Τα μέλη της κυβέρνησης, περιλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μαΐν Αμπντουλμαλίκ, καθώς και ο σαουδάραβας πρεσβευτής στην Υεμένη Μοχάμεντ Σαΐντ αλ-Τζαμπέρ, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προεδρικό μέγαρο της πόλης, ανέφεραν οι αυτόπτες μάρτυρες και τα σαουδαραβικά μέσα ενημέρωσης.

BREAKING – Explosion at Aden’s International Airport upon arrival of members of #Yemen‘s new government.pic.twitter.com/VkUXy31wz1

