Υπό έλεγχο έχει τεθεί η εξάπλωση της πετρελαιοκηλίδας στον ποταμό Αμπάρναγια της Σιβηρίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας. Η περιοχή της Αρκτικής είναι ιδιαίτερα εύθραυστη και η συνολική ζημιά μπορεί να είναι ανεπανόρθωτη ειδικά στο πόσιμο νερό, ανακοίνωσε εμπειρογνώμονας του περιβαλλοντικού Ιδρύματος Rosprirodnadzor, επισημαίνοντας ότι απαιτείται καθαρισμός δύο τουλάχιστον ποταμών που μπορεί να διαρκέσει από πέντε έως 10 χρόνια με κόστος 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το αρμόδιο ρωσικό υπουργείο, τα συνεργεία απορρύπανσης θα παραμείνουν στην περιοχή έως ότου εξαλειφθούν οι συνέπειες της ρύπανσης, η οποία προξενήθηκε από διαρροή 20.000 τόννων πετρελαίου ντίζελ από δεξαμενή καυσίμων θερμοηλεκτρικού Σταθμού του ομίλου Nornickel.

Η οικολογική οργάνωση Greenpeace συνέκρινε το ατύχημα στο Νορίλσκ, με το ατύχημα της ExxonValdez το 1989.

A catastrophe is taking place right before our eyes. The diesel spill in Norilsk has become the first accident of such a scale in the Arctic. 20 thousand tonnes of diesel fuel have been spilled in local rivers. pic.twitter.com/PXEXkTuACE — Greenpeace Russia (@greenpeaceru) June 4, 2020

Οι περιβαλλοντολόγοι έχουν προειδοποιήσει εδώ και χρόνια ότι οι κλιματικές αλλαγές προκαλούν υψηλότερες θερμοκρασίες στην Αρκτική απ’ ότι σε άλλες περιοχές, του κόσμου συνιστώντας απειλή για τις υποδομές, που έχουν ανεγερθεί σε μόνιμα παγωμένο υπέδαφος.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξήγγειλε τροποποιήσεις στην νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και χαρακτήρισε σωστή την απόφαση τoυ ομίλου Nornikel να αναλάβει το κόστος των εργασιών απορρύπανσης στον ποταμό Αμπάρναγια και τους εδάφους. Χθες, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε σοκαρισμένος όταν έμαθε ότι οι τοπικές αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – δύο ημέρες μετά. «Μαθαίνουμε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», φέρεται να είπε.

An aerial survey has established that the oil flowed through the Daldykan River into the Ambarka River and is now contained by several booms. Crews are working intensively to collect and dispose of the spilt oil. Nornickel will do its maximum to resolve this ASAP. pic.twitter.com/xcIaqezP9n — Nornickel (@NornickelGroup) June 2, 2020

Η εφημερίδα RBK αναφέρει ότι στο διάστημα 2017-2018 η ρυθμιστική αρχή τεχνολογικού ελέγχου της Ρωσίας (Rostexnadzor) είχε πραγματοποιήσει τρεις μεγάλους τεχνολογικούς ελέγχους στον Θερμοηλεκτρικό σταθμό -3 του Νορίλσκ, διαπιστώνοντας 33 παραβιάσεις, μεταξύ των οποίων και όσες αφορούσαν τις δεξαμενές.

Welcome to Norilsk, Russia, the most depressing place in the world. pic.twitter.com/IX77omQ9JL — Possum Reviews (@ReviewsPossum) June 4, 2020

Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο διέψευσε τα όσα ακούστηκαν νωρίτερα περί εθνικοποίησης του ομίλου παραγωγής παλλαδίου, νικελίου, πλατίνας και χαλκού, Nornickel, που αποτελεί συνιδιοκτησία των δισεκατομμυριούχων Μιχαήλ Προχόροφ και Όλεγκ Ντεριπάσκαφ, ο οποίος αγόρασε το μερίδιο του Μιχάηλ Ποτάνιν το 2008.

