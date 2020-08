Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη οι 27 ηγέτες της ΕΕ για την κατάσταση στη Λευκορωσία. «Ο λαός της Λευκορωσίας έχει το δικαίωμα να αποφασίζει το μέλλον του και να εκλέγει ελεύθερα τον ηγέτη του. Η βία εναντίον των διαδηλωτών είναι απαράδεκτη», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Στρατιωτική άσκηση κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Γκρόντνο, που συνορεύει με την Πολωνία και τη Λιθουανία, διεξάγουν οι ένοπλες δυναμεις της Λευκορωσίας, ενώ πηγές της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζουν ως «τη μεγαλύτερη στην ιστορία της ανεξάρτητης Λευκορωσίας» την χθεσινή κινητοποίηση ως και 220.000 διαδηλωτών με αίτημα νέες προεδρικές εκλογές. Ημέρα γενικής απεργίας η σημερινή και σύμφωνα με πηγές της αντιπολίτευσης, παρέλυσαν από εργοστάσια μέχρι αστυνομικά τμήματα, ενώ συμμετέχει και η κρατική τηλεόραση.

#BREAKING! In #Minsk, #Belarus, workers of the state TV reportedly joined the nationwide strike in #protest against rigged election results & police brutality.

This is what this morning's state TV show looked like:pic.twitter.com/IonISHw8bh

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 17, 2020