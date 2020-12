Έπειτα από το εστιατόριο στο Manhattan που αντιστάθηκε στον κορονοϊό με τραπεζοκαθίσματα που ήταν τοποθετημένα μέσα σε φούσκες σειρά παίρνει ένας οίκος ευγηρίας στο Ζεμόν της Γαλλίας. Έχουν τοποθετήσει μια «φυσαλίδα αγκαλιάς», που μέσα από μια πλαστική μεμβράνη επιτρέπει στους ηλικιωμένους να αγκαλιάσουν τους συγγενείς τους.

Μέχρι πρότινος η επικοινωνία των τροφίμων με τα κοντινά τους πρόσωπα είχαν περιοριστεί σε μια βίντεο-κλήση ή σε μια επικοινωνία από το παράθυρο. Τώρα, μπορούν από τον οίκο ευγηρίας όπου ζουν να νιώσουν το άγγιγμα κοντινών προσώπων τους, χάρη στη φουσκωτή εγκατάσταση με τα δύο πλαστικά μανίκια.

Έπειτα από κάθε χρήση η «φυσαλίδα», απολυμαίνεται από εργαζόμενους του οίκου ευγηρίας και ετοιμάζεται για την επόμενη συνάντηση.

Residents in care home facilities are hugged and kissed by loved ones through a plastic sheet in Jeumont, France, Friday.

Since COVID-19, the "hug bubble" allows care home residents to safely embrace their relatives separated by a plastic film.

