Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν υπέγραψαν εκ μέρους της ΕΕ τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ. Αυτή η συμφωνία θα μεταφερθεί τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να υπογραφεί από τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

«Η συμφωνία που υπογράψαμε σήμερα είναι αποτέλεσμα πολλών μηνών εντατικών διαπραγματεύσεων στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιδείξει ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο ενότητας. Πρόκειται για μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία που προστατεύει πλήρως τα θεμελιώδη συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργεί σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους πολίτες και τις εταιρείες » τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Παράλληλα, ο Σαρλ Μισέλ σημείωσε ότι «σε μείζονα ζητήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Ηνωμένο Βασίλειο» αναφερόμενος τόσο στο ζήτημα του κλίματος και την παγκόσμιας απάντησης στις πανδημίες όσο και σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων «που βασίζονται σε κοινές αξίες και συμφέροντα».

