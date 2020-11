Με ανάρτησή του στο Twitter, ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά δηλώνει ενθουσιασμένος για τις ανακοινώσεις της Moderna για το εμβόλιο αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Οι εταιρείες μας μοιράζονται έναν κοινό στόχο – να νικήσουν αυτήν την τρομερή ασθένεια – και σήμερα συγχαίρουμε όλους στη Moderna και μοιραζόμαστε τη χαρά των ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων τους».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Είμαι ενθουσιασμένος που ακούω τα καλά νέα που βγαίνουν από τη @moderna_tx για το πρόγραμμα ανάπτυξης εμβολίων κατά της COVID-19. Οι εταιρείες μας μοιράζονται έναν κοινό στόχο – να νικήσουν αυτήν την τρομερή ασθένεια – και σήμερα συγχαίρουμε όλους στη Moderna και μοιραζόμαστε τη χαρά των ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων τους».

I am thrilled to hear the good news coming out of @moderna_tx’s #COVID19 vaccine development program. Our companies share a common goal – defeating this dreaded disease – and today we congratulate everyone at Moderna and share in the joy of their encouraging results.

