Δύο ισχυροί τυφώνες εκδηλώθηκαν προς τη χερσόνησο της Κορέας, προκαλώντας πλημμύρες και καταστροφές. Οι περιοχές αυτές είναι συνηθισμένες σε τέτοια φαινόμενα λόγω των συχνών μουσώνων.

Μετά την Αμερική, δύο διαδοχικοί τυφώνες πλήττουν τη Νότια Κορέα. Ο πρώτος είναι ο τυφώνας Maysak, κατηγορίας 4, ο οποίος αναμένεται να πλησιάσει με ανέμους 215 χιλιομέτρων ανά ώρα, σήμερα το βράδυ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, όταν φτάσει τη χερσόνησο, ο «Maysak» θα εξασθενήσει σε καταιγίδα κατηγορίας 2. Εάν ο Τυφώνας Maysak καταλήξει στη χερσόνησο της Κορέας, θα είναι η τέταρτη καταιγίδα τέτοιου μεγέθους από την αρχή του χρόνου. Ο τυφώνας παίρνει το όνομά του από μια καμποτζιανή λέξη για έναν τύπο δέντρου.

Η Κορεατική Μετεωρολογική Διοίκηση προειδοποιεί ότι η Νότια Κορέα θα πληγεί από έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη.

Ο δεύτερος τυφώνας που αναμένεται είναι ο «Haishen», ο οποίος μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα εξελιχθεί σε τυφώνα κατηγορίας 4. Ο «Haishen» θα κινηθεί προς τη νοτιοδυτική περιοχή Kyushu της Ιαπωνίας την Κυριακή και θα επηρεάσει ενδεχομένως τη χερσόνησο της Κορέας τη Δευτέρα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας προειδοποιεί ότι η καταιγίδα θα μπορούσε να είναι η τρίτη μεγαλύτερη που έπληξε τη χώρα εδώ και 70 χρόνια.

I’m lucky to have this light, a max gust of around 70kts recorded in the last hour at the weather station very close by #typhoon #Maysak #Japan pic.twitter.com/izchhosgSl — James Reynolds (@EarthUncutTV) August 31, 2020

Είναι προφανές πως Βόρεια και Νότια Κορέα προετοιμάζονται για τους επικείμενους τυφώνες, όπως αναφέρει το κορεατικό κεντρικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας: «λαμβάνονται επείγοντα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της ζημιά». Οι προσπάθειες για ελαχιστοποίηση πιθανών ζημιών από τυφώνα, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής στεγών και της μεταφοράς πλοίων σε ασφαλείς περιοχές, έχουν ξεκινήσει. Νωρίτερα την εβδομάδα λόγω του «Maysak» σταμάτησαν περισσότερες από 200 πτήσεις στην Ιαπωνία. Η πόλη Saiki, στο νομό Oita του Kyushu, προειδοποίησε περισσότερους από 30.000 ανθρώπους για εκκένωση των κατοικιών τους.

Μεγαλύτερη η ζημιά φέτος απ’ ότι είχαν συνηθίσει οι κάτοικοι της Ιαπωνίας και της Κορεάτικης Χερσονήσου. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Βόρεια Κορέα αντιμετώπησε έναν ακόμα τυφώνα, τον «Bavi», κατηγορίας 1. Ο εθνικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε ζωντανά το πέρασμα του «Bavi» από τη Χώρα και τις ζημιές που προκάλεσε συμπεριλαμβανομένων των πεσμένων δέντρων, των απογυμνωμένων κτιρίων από στέγες και των βυθισμένων σε νερό δρόμων.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Kim Jong Un δήλωσε ότι η χώρα υπέστη «μικρότερη από την αναμενόμενη» ζημία από τον τυφώνα Bavi παρά τις ανησυχίες του.

Νωρίτερα τον Αύγουστο, οι σοβαρές πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές άφησαν δεκάδες νεκρούς ή αγνοούμενους στη Βόρεια Κορέα και κατέστρεψαν περισσότερα από 22.000 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Στη Νότια Κορέα, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις άφησαν περισσότερους από 40 νεκρούς ή αγνοούμενους και ώθησαν την κυβέρνηση να μεταφέρει χιλιάδες ανθρώπους σε εγκαταστάσεις εκκένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της Νότιας Κορέας.

Τον Ιούλιο, οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία σκότωσαν τουλάχιστον 18 άτομα στο Kyushu.

ΠΗΓΗ: CNN

