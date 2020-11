Το πρώτο γιγαντιαίο πάντα που γεννήθηκε στην Ολλανδία, ηλικίας περίπου 7 μηνών, έκανε σήμερα το ντεμπούτο του ενώπιον κοινού, στο ζωολογικό πάρκο Ouwehands.

Τον Φαν Σινγκ μπόρεσαν για πρώτη φορά να θαυμάσουν οι επισκέπτες του πάρκου, το οποίο είχε κλείσει λόγω των μέτρων κατά του νέου κορονοϊού, με την ευκαιρία της επαναλειτουργίας του.

Vanochtend was Fan Xing voor het eerst te zien in zijn binnenverblijf! Hij lag lang te slapen, maar werd wakker om vervolgens het binnenverblijf verder te ontdekken. Een reuzenpanda blijft een reuzenpanda, na al de inspanning was het weer tijd voor een dutje!💤 pic.twitter.com/KsaPts6ik3

