Αφού ενισχύθηκε σε τυφώνα κατηγορίας 4, ο «Λάουρα», έφτασε στις ακτές της Λουιζιάνας με ανέμους που ξεπερνούν σε ταχύτητα τα 240 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Η καταστροφική, τροπική καταιγίδα, συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους προκαλεί αιφνίδιες πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους σε ορισμένες περιοχές της Λουιζιάνα.

Η ισχύς της «Λάουρα», σύμφωνα με την Αμερικάνικη μετεωρολογική υπηρεσία και το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων, την κατατάσσει μεταξύ των 13 πιο ισχυρών τροπικών καταιγίδων που έχουν πλήξει τις ΗΠΑ, φέρνοντας μνήμες από το φονικό πέρασμα του «Κατρίνα» πριν 15 χρόνια.

12:25 am. Just outside the eyewall. Last drive before I hunker down. #Hurricane #LAURA in Sulphur #Louisiana pic.twitter.com/gcQT2ucmzi

Κάτοικοι περιοχών της Λουιζιάνας και του Τέξας είχαν αρχίσει από χθες, να προετοιμάζονται για το χτύπημά του. 650.000 αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

This tropical squall just slammed Key West with SE winds 32 gusting to 47 MPH as Laura moves 215 miles south of us. We're live as we watch #Laura head into the Gulf and intensify. Be prepared TX & LA for a likely hurricane landfall mid-week. Non-stop coverage on @weatherchannel pic.twitter.com/joSuRwtAja

