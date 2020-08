Η τροπική καταιγίδα Λάουρα, σήμερα, ενισχύθηκε σε τυφώνα κατηγορίας 2 στο Κόλπο του Μεξικού και κατευθύνεται προς τις ακτές της Λουιζιάνας και του Τέξας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων.

Είναι πιθανόν κατά της άφιξη του τυφώνα στη στεριά να δυναμώσει πολύ και έπειτα γρήγορα να αποδυναμωθεί. Σημειώνεται ότι ήδη κινείται με ανέμους, που φτάνουν τα 165 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας τον θάνατο 25 ανθρώπων στην Αϊτή και την Δομινικανή Δημοκρατία και σημαντικές πλημμύρες.

This tropical squall just slammed Key West with SE winds 32 gusting to 47 MPH as Laura moves 215 miles south of us. We're live as we watch #Laura head into the Gulf and intensify. Be prepared TX & LA for a likely hurricane landfall mid-week. Non-stop coverage on @weatherchannel pic.twitter.com/joSuRwtAja

— Mike Seidel (@mikeseidel) August 24, 2020