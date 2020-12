Ο Τζο Μπάιντεν επέλεξε σήμερα την Κάθλιν Χικς για τη θέση της αναπληρώτριας υπουργού Άμυνας, την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο πόστο, εφόσον η Γερουσία επιβεβαιώσει την επιλογή του.

Η Χικς, που είναι επικεφαλής της ομάδας μετάβασης του Μπάιντεν στο Πεντάγωνο, έχει ήδη εργαστεί στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, υπό τη διοίκηση Ομπάμα.

Ο Μπάιντεν επέλεξε επίσης τον Κόλιν Καλ, πρώην μέλος της διοίκησης Ομπάμα, στη θέση-κλειδί του υφυπουργού αρμόδιου για πολιτικές άμυνας.

It would be a privilege to return to the Pentagon as Deputy Secretary of Defense and work alongside @LloydAustin, @ColinKahl, and the incredible DoD total workforce to advance the Biden-Harris administration’s defense priorities. https://t.co/uGKzXy3ucT

— Kathleen Hicks (@kath_hicks) December 30, 2020