Βίντεο για το πώς φτιάχνεται μια χειροποίητη μάσκα δημιούργησε η Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την χρήση της μάσκας. «Θα βάλω ένα τσιμπιδάκι μαλλιών… έκοψα και σε τετράγωνο ένα ύφασμα που είχα στο γραφείο μου, αυτή είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω χειροκατασκευή».

Η Τζασίντα Άρντερν κατάφερε να κρατήσει την χώρα της χωρίς κρούσματα για πάνω από 100 μέρες, πλέον όμως τα κρούσματα έχουν αυξηθεί και η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη και αναγκαστική σε κάποιους κλειστούς δημόσιους χώρους, όπως τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Πριν δύο μέρες η Πρωθυπουργός δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο δείχνει πώς κάνει την δική της χειροποίητη μάσκα, συμπονώντας για την τιμή των χειρουργικών που είναι μάλλον απρόσιτη για κάποιους πολίτες της χώρας. Στο βίντεο συμμετείχε και ο σύμβουλος υγείας Dave Letele. «Δεν χρειάζεται να φοράτε χειρουργική μάσκα, γιατί ξέρω ότι είναι ακριβές, και για κάποιους ανθρώπους είναι δύσκολο να βρουν τα χρήματα».

"I'm going to pull out my glitter gun later."

ICYMI: New Zealand PM Jacinda Ardern showed everyone how to make a DIY face mask with pro-boxer Dave Letele. Masks are now mandatory on public transport in the country. More @business: https://t.co/UBgjjZDx9Q #Covid19NZ pic.twitter.com/aMmnKW1iyi

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 1, 2020