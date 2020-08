Οι Βαλτικές χώρες προαναγγέλλουν κυρώσεις σε βάρος του Λουκασένκο

Η αρχηγός της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας Σβετλάνβα Τιχανόσκαγια πρόκειται να μιλήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μέσω βιντεοσύνδεσης έπειτα από πρόσκληση της Εσθονίας, η οποία είναι μη μόνιμο μέλος του ΣΑ, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της.

H Τιχανόσκαγια ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου στη Λευκορωσία, τις οποίες και κέρδισε σύμφωνα με τους υποστηρικτές της. Αυτοεξορίστηκε στην Λιθουανία όταν ο πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο ανακήρυξε την νίκη του και επανεξελέγη πρόεδρος για έκτη φορά, γεγονός που πυροδότησε σειρά διαδηλώσεων στη Λευκορωσία.

Ταυτόχρονα, οι χώρες της Βαλτικής (Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία) σκοπεύουν να ανακοινώσουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε βάρος περίπου 30 Λευκορώσων αξιωματούχων, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για εκλογικές παραβιάσεις και βία εναντίον διαδηλωτών, περιλαμβανομένου και του προέδρου Λουκασένκο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Η λίστα αυτή είναι ένα πρώτο βήμα και επιδέχεται διεύρυνσης, πρόσθεσε.

#Lithuania, Latvia and Estonia will blacklist Lukashenko, other #Belarus' officials in a coordinated move over election fraud and crackdown on protesters, President Gitanas Nauseda told reporters on Monday. pic.twitter.com/HPMniWhJNY

— BNS Lithuania (@BNSLithuania) August 31, 2020