Μια εταιρεία αναλαμβάνει την αναμονή και τη σειρά έξω από διαγνωστικά κέντρα για τον κορονοϊό στη Νέα Υόρκη, για εκείνους που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να στηθούν στην ουρά.

Πρόκειται για την εταιρεία Same Ole Line Dudes η οποία μέχρι και πριν την έλευση της πανδημίας, αναλάμβανε να περιμένει σε ουρές για τους πελάτες της για να παραστάσεις στο Broadway ή αθλητικά γεγονότα ή ακόμα και τα νέα iPhone.

7:51am 38° #linedudes swapped 1st spot in line @CityMD W14th location for #covidtesting loyal client (6 years!) They skipped 18 ppl on arrival and only will wait 10 min to get tested when doors open. All for $60. Book your sitter and #skipthesidewalk! #peopleloveusonyelp award! pic.twitter.com/5GMuA6FaEa

— Same Ole Line Dudes™ (@sold_inc) December 29, 2020