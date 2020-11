Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ύστερα από σύντομη ασθένεια ο Βρετανός ηθοποιός Ντέιβιντ Πράουζ, που υποδύθηκε για πρώτη φορά τον Darth Vader, στο Star Wars.

Όπως αναφέρεται στο dailymail.com, ήταν πρώην μπόντι μπίλντερ και επελέγη για τον ρόλο για τη σωματική του διάπλαση. Η φωνή του χαρακτήρα, ωστόσο, ανήκε στον ηθοποιό James Earl Jones.

Ο ατζέντης του ανέφερε στο BBC «Είθε η Δύναμη να είναι μαζί του, πάντα».

The Bristolian icon has died aged 85. We’ll always remember him for his time in Star Wars: https://t.co/VskQZhchw1 pic.twitter.com/A1grl19Vzr

«Μετά λύπης και σπαραξικάρδιας θλίψης για εμάς και τους εκατομμύρια φαν του ανά τον κόσμο, ανακοινώνουμε πως ο πελάτης μας DAVE PROWSE M.B.E έχασε τη ζωή του σε ηλικία 85 ετών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας που τον εκπροσωπούσε.

It’s with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8

— Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020