Η Pfizer και η BioNTech ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι η τελική ανάλυση δεδομένων έδειξε ότι το εμβόλιο κατά του κορανοϊού ήταν 95% αποτελεσματικό. Όπως μεταδίδει το CNBC, θα κάνουν αίτηση για έγκριση έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ εντός ημερών.

The study reached 170 confirmed cases of #COVID19 , with the #vaccine candidate BNT162b2 demonstrating 95% efficacy beginning 28 days after the first dose.

Το εμβόλιο, που ονομάζεται BNT162b2, ήταν πολύ αποτελεσματικό κατά του ιού 28 ημέρες μετά την πρώτη δόση και η αποτελεσματικότητά του ήταν σταθερή σε όλες τις ηλικίες, φυλές και εθνικότητες, ανέφεραν οι εταιρείες. Πρόσθεσαν ότι στους ηλικιωμένους, που θεωρούνται ομάδα υψηλού κινδύνου η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι άνω του 94%.

Within days, we plan to submit a request to the @US_FDA for an EUA based on the totality of safety and efficacy data collected, as well as manufacturing data relating to the quality and consistency of the vaccine candidate.

