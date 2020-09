Ποσοστά ρεκόρ στην εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στη Σιβηρία

Οι πυρκαγιές που έπληξαν το καλοκαίρι την Σιβηρία προκάλεσαν την έκλυση ποσοστού ρεκόρ διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη, ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή Copernicus.

Η Copernicus εκτίμησε σε 244 μεγατόνους το ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα που εκλύθηκε στην ατμόσφαιρα στον αρκτικό κύκλο λόγω των πυρκαγιών από την 1η Ιανουαρίου ως τις 31 Αυγούστου, έναντι 181 μεγατόνων όλο το 2019.

Στις περιοχές της Σιβηρίας εκτός αρκτικού κύκλου εκλύθηκαν από τις πυρκαγιές 540 μεγάτονοι διοξειδίου του άνθρακα από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο. Αυτό είναι απόρροια των πυρκαγιών που κατέκαψαν τη Σιβηρία για δεύτερη συνεχή χρονιά, οι οποίες προκλήθηκαν λόγω των θερμοκρασιών ρεκόρ για την περιοχή, καθώς ξεπέρασαν κατά περισσότερους από 5 βαθμούς Κελσίου τον μέσο όρο της εποχής.

🔥 The worst ever Arctic fires released as much CO2 into the atmosphere in 6 months as a mid-sized country like Spain does in one year @CopernicusEU data via @climate #climatechange #ArcticFires https://t.co/wIVIju8INk

— Laura MillanLombraña (@LauraMillanL) September 3, 2020