Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Άνταμ Κίνζιγκερ ζήτησε σήμερα την προσφυγή στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος προκειμένου να απομακρυνθεί από το αξίωμά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα αφότου οι υποστηρικτές του μεγιστάνα εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

«Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο πρόεδρος έχει χάσει την επαφή, όχι μόνο με τα καθήκοντά ή ακόμη και με τον όρκο του, αλλά και με την ίδια την πραγματικότητα», ανέφερε σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter.

It’s with a heavy heart I am calling for the sake of our Democracy that the 25th Amendment be invoked. My statement: pic.twitter.com/yVyQrYcjuD

— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 7, 2021