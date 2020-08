Για περισσότερους από 100.000 διαδηλωτές στη λευκορωσική πρωτεύουσα Μινσκ, για δεύτερη διαδοχική Κυριακή κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης και λογαριασμοί στο Telegram, που συνδέονται με την αντιπολίτευση. Ωστόσο, με παρέμβασή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι «είναι αδύνατο να αποδειχθεί ότι ο Λευκορώσος ηγέτης Αλεξάντρ Λουκασένκο κέρδισε με νοθεία τις εκλογές της 9ης Αυγούστου, καθώς δεν υπήρχαν διεθνείς παρατηρητές». Πάντως, ξένα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η πλατεία Ελευθερίας του Μινσκ κατακλύζεται από διαδηλωτές που εδώ και δύο εβδομάδες, παρά την καταστολή, ζητούν νέες αδιάβλητες εκλογές.

Η Μόσχα απευθύνει έκκληση για έναρξη ενός αυθεντικά ευρύ εθνικού διαλόγου στη Λευκορωσία και θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση του λευκορωσικού συντάγματος θα μπορούσε να αποτελέσει βιώσιμη λύση στην πολιτική κρίση της χώρας.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε αυτοεξόριστα μέλη της λευκορωσικής αντιπολίτευσης ότι επιδιώκουν «αιματοχυσία», μετέδωσε στο μεταξύ το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε πως η αντιπολιτευόμενη λευκορωσίδα ηγέτης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, η οποία αναχώρησε για τη Λιθουανία εν μέσω των διαδηλώσεων, δέχεται «πιέσεις» καθώς άρχισε πρόσφατα να κάνει περισσότερες δηλώσεις στα αγγλικά.

One of the iconic places in #Minsk where people are gathering to protest against the Lukashenko`s regime was fenced and armed guards were deployed against protesters. pic.twitter.com/lTSflGT91c

