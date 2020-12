Στην έρημο επέλεξε να πραγματοποιήσει την πασαρέλα της νέας του κολεξιόν ο γνωστός σχεδιαστής Ιβ Σεν Λοράν προκειμένου να τηρήσει τις αποστάσεις λόγω κορονοϊού.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο σχεδιαστής Anthony Vaccarello για τον οίκο Ιβ Σεν Λοράν παρουσίασε μια συλλογή με δυναμικές γραμμές, ρούχα από λαμπερό λατέξ σε χρώμα της λευκής άμμου.

Ίσως το σετ είχε ως στόχο να θυμίσει τα ερημικά τοπία της Βόρειας Αφρικής, μια περιοχή με την οποία ο οίκος συνδέεται στενά αφού ο ίδιος Ιβ Σεν Λοράν γεννήθηκε στην Αλγερία.

Σκεπτόμενος οτι το 2020 οι άνθρωποι στερήθηκαν εκτός από την στενή επαφή, το ντύσιμο και τα ταξίδια ο γνωστός οίκος αποφάσισε να συνδυάσει και τα δύο.

Η επίδειξη ξεκινά με το μονόγραμμα του οίκου «ΥSL» αριστοτεχνικά σχεδιασμένο στην μία, απόκρημνη πλευρά της άγονης γης. Το μόνο που υπάρχει άλλωστε, είναι ουρανός και γη. «I wish you were here» (Εύχομαι να ήσουν εδώ), ήταν το ιδιαίτερο όνομα της συλλογής. Μια συλλογή αφιερωμένη στην ελευθερία της κίνησης, που μας καλεί να αποδράσουμε.

Οι εικόνες με τις πολλαπλές πανοραμικές λήψεις, οι ουδέτεροι τόνοι της συλλογής που μπερδεύονται στα μάτια με αυτούς της τεχνητής ερήμου, η μουσική αλλά και η αλληγορία του βίντεο συναρπάζουν. Φυσικά όλη αυτή η κινούμενη άμμος αντανακλά τα συναισθήματα του σχεδιαστή για το πού βρισκόμαστε τώρα.

«Με ό, τι συνέβαινε στον κόσμο, ήθελα κάτι πιο μαλακό, πιο ζεστό», δήλωσε ο σχεδιαστής μόδας Anthony Vaccarello του οίκου, για αυτό και στράφηκε στο αρχείο του οίκου Ιβ Σεν Λοράν.

«Η έρημος για μένα, συμβολίζει αυτή τη λαχτάρα για γαλήνη, ανοιχτό χώρο, πιο αργό ρυθμό. Τα ρούχα είναι επίσης πιο μαλακά, το πνεύμα της συλλογής είναι πιο ευγενικό, απογυμνωμένο», κατέληξε ο Anthony Vaccarello .

Το ασπρόμαυρο δήλωνε ισχυρή παρουσία, με ντελικάτα πουκάμισα και ποδηλατικά κολάν, militairy αναφορές και 60’s πανωφόρια με φλοράλ και γούνινα φινιρίσματα.

Δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι διάσημες μπότες του Σεν Λοράν οι οποίες συνόδευαν τα απίστευτα σύνολα.

