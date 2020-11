Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία της γαλλικής εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Ubisoft στο Μόντρεαλ, μετά τις πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης για υπόθεση ομηρίας. Αστυνομικοί έσπευσαν επί τόπου μετά από τηλεφώνημα στον αριθμό των επειγόντων περιστατικών.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται μεγάλη επιχείρηση χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ενώ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή κοντά στη λεωφόρο Saint-Lauren και την οδό St-Viateur, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

Για δεκάδες ομήρους στην έδρα της Ubisoft είχε κάνει λόγο νωρίτερα η τοπική εφημερίδα The Journal Montreal.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν εργαζόμενους να έχουν αποκλειστεί στην ταράτσα του κτιρίου.

DOZENS OF HOSTAGES TAKEN AT UBISOFT BUILDING IN MONTREAL pic.twitter.com/8Qw7jMn9Zq

— Breaking News Global (@BreakingNAlerts) November 13, 2020

