Η κυβέρνηση της Σλοβενίας ανακοίνωσε απόψε νέα αυστηρότερα μέτρα, μεταξύ των οποίων και η καθολική διακοπή των δρομολογίων των δημόσιων μέσων μεταφοράς. Επιπλέον σχεδόν όλες οι συναθροίσεις απαγορεύονται για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, καθώς τα μέτρα που είχαν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν ανέκοψαν την εξάπλωση της πανδημίας.

Από αύριο όλες οι συγκεντρώσεις θα απαγορευτούν, με μόνη εξαίρεση αν πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας ή για πρόσωπα που κατοικούν στο ίδιο σπίτι. Ο υπουργός Εσωτερικών Άλες Χόις είπε ότι στο εξής οι περισσότερες από τις άδειες που είχαν δοθεί σε πρόσωπα για να διασχίζουν τα σύνορα της χώρας δεν θα ισχύουν, ενώ τα δημόσια μέσα μεταφοράς θα διακόψουν τα δρομολόγιά τους από το πρωί του Σαββάτου.

Τα νέα αυστηρά μέτρα περιλαμβάνουν και το κλείσιμο όλων των εμπορικών κέντρων και των μη απολύτως αναγκαίων καταστημάτων από την Δευτέρα, ενώ τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα συνεχίσουν τα μαθήματά τους μέσω του διαδικτύου.

In order to improve the epidemiological situation in the country, the Government extended the existing measures for 14 days and adopted some new ones.https://t.co/CkDX0ygvBk pic.twitter.com/29wBZYgcni

— Slovenian Government (@govSlovenia) November 13, 2020