Εταιρίες ή υψηλά στελέχη εταιριών όπως η Google, η Snap, η Apple, το Facebook, η Disney και το Netflix παίρνουν θέση ενάντια στη φυλετική ανισότητα και την αστυνομική βαρβαρότητα κι εκφράζουν την αλληλεγγύη τους για τις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στις ΗΠΑ μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, σε αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτυωσης και σε σημειώματα προς τους υπαλλήλους τους.

«Κάθε λεπτό που παραμένουμε σιωπηλοί απέναντι στο κακό και την αδικία, ενεργούμε υπέρ των υπαίτιων», έγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της Snap, Έβαν Σπίγκελ, σε σημείωμα προς τους υπαλλήλους του.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Slack Στιούαρτ Μπάτερφιλντ και ο Τζεφ Ντιν, υψηλό στέλεχος της Google AI, απαιτούν από την αστυνομία να αναλάβει τις ευθύνες της καθώς η στάση της έχει αυξήσει τις εντάσεις, μετατρέποντας τις διαδηλώσεις σε βίαιες συγκρούσεις.

We are horrified and sickened not only by George Floyd’s murder and the larger context of police brutality against Black people, but also by the pattern of violent response to largely peaceful protests. We stand in solidarity with our Black employees, customers, and community. — Slack (@SlackHQ) June 2, 2020

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, έστειλε εσωτερικό email στους υπαλλήλους την Κυριακή όπου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στην Apple, η αποστολή μας είναι και θα είναι πάντα να δημιουργούμε μια τεχνολογία που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αλλάζουν τον κόσμο προς το καλύτερο. Για να φέρουμε αλλαγές, πρέπει να επανεξετάσουμε τις απόψεις μας και τις ενέργειές μας του υπό το πρίσμα ενός πόνου που είναι βαθιά αισθητός αλλά συχνά αγνοείται. Τα ζητήματα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν θα παραμείνουν στο περιθώριο».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, μίλησε για αλλαγή μέσω της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη συνεργασία της Microsoft με την Πρωτοβουλία Μεταρρύθμισης της Ποινικής Δικαιοσύνης , η οποία υποστηρίζει εταιρικές σχέσεις που εστιάζουν στις μεταρρυθμίσεις του χώρου της δικαιοσύνης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Google, Σούνταρ Πιτσάι έστειλε την προηγούμενη Παρασκευή εσωτερικό email στους υπαλλήλους της εταιρίας, ότι το Google.org, το φιλανθρωπικό σκέλος της, έχει ξεκινήσει μια εσωτερική καμπάνια χρηματοδότησης σε οργανισμούς που αγωνίζονται για τη φυλετική δικαιοσύνη. «Για όσους αισθάνονται θυμό, θλίψη και φόβο, δεν είστε μόνοι», έγραψε ο Πιτσάι στο Twitter.

Today on US Google & YouTube homepages we share our support for racial equality in solidarity with the Black community and in memory of George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery & others who don’t have a voice. For those feeling grief, anger, sadness & fear, you are not alone. pic.twitter.com/JbPCG3wfQW — Sundar Pichai (@sundarpichai) May 31, 2020

Οι Διευθύνων Σύμβουλοι της Google, της Apple, της Snap, του YouTube και του Facebook δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν οικονομικά οργανισμούς που υποστηρίζουν τη φυλετική δικαιοσύνη και την ισότητα.

We stand in solidarity against racism and violence. When members of our community hurt, we all hurt. We’re pledging $1M in support of efforts to address social injustice. — YouTube (@YouTube) May 30, 2020

Σήμερα, εκτός από τις δηλώσεις και την χρηματοδότηση οργανώσεων που εργάζονται για την φυλετική ισότητα, οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει να επιλέξουν εάν οι πλατφόρμες τους θα ευνοήσουν και θα επιδεινώσουν τις εντάσεις ή θα βοηθήσουν να φέρουν πιο κοντά τους ανθρώπους.

ΠΗΓΗ: BusinessInsider

Μοιράσου το άρθρο: