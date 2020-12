Η τελευταία ήπειρος που δεν είχε αγγίξει μέχρι τώρα ο κορονοϊός, η Ανταρκτική, πλέον μετρά τα πρώτα κρούσματα στο προσωπικό ενός απομακρυσμένου ερευνητικού σταθμού που περιβάλλεται από ωκεανούς και παγόβουνα.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Χιλής ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 36 άτομα στη βάση Bernardo O’Higgins, έχουν μολυνθεί. Πρόκειται για 26 στρατιωτικούς και 10 πολίτες εργαζόμενους στη συντήρηση της βάσης.

Ο ερευνητικός σταθμός, που λειτουργεί από τον στρατό της Χιλής, είναι μόνιμα στελεχωμένος και βρίσκεται κοντά στην άκρη μιας χερσονήσου στο βορειότερο σημείο της Ανταρκτική, με θέα σε έναν κόλπο, συχνά είναι γεμάτο με παγόβουνα.

Το προσωπικό «έχει ήδη απομονωθεί και παρακολουθείται συνεχώς» από τις υγειονομικές αρχές της Μαγαγιάνες της Παταγονίας, δήλωσε ο στρατός, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιπλοκές.

Covid reaches ANTARCTICA: 36 people stationed at a Chilean research base catch the disease – meaning it has now spread to every continent.

General Bernardo O'Higgins Riquelme base. [Mail] pic.twitter.com/lRJ19aEz6a

— Menzi Kulati (@menzikulati) December 22, 2020