Σε εξέλιξη ομηρεία τουλάχιστον 9 ανθρώπων από ένοπλο σε γραφείο οργάνωσης μικροχρηματοδοτήσεων στην Τιφλίδα, πρωτεύουσα της Γεωργίας.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δρόμοι γύρω από το κτίριο έχουν αποκλειστεί και γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ της αστυνομίας και του δράστη για την απελευθέρωση των ομήρων.

Μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη.

Armed attacker took 9 people as #hostages in micro finance organization office on #Tsereteli Avenue

What are the demands of the attacker is unknown. #Police and special forces group have the area cordoned off#Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/t00MNLWyA4

— Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 20, 2020