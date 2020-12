Τα τελευταία της Χριστούγεννα περνά η Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Την περασμένη Δευτέρα υποδέχτηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο ενώ από το Σάββατο έχει ξεκινήσει ο στολισμός του Λευκού Οίκου.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου έχει ύψος 5,63 μέτρα και προέρχεται από την Δυτική Βιρτζίνια. Θα τοποθετηθεί στο Μπλε Δωμάτιο του Λευκού Οίκου ως το επίκεντρο των διακοσμήσεων και το ύψος του επιλέγεται ειδικά για να χωρά σε αυτό το δωμάτιο.



Το έλατο Fraser, παρουσιάζει έργα τέχνης από μαθητές σε ολόκληρη την Αμερική, οι οποίοι κλήθηκαν να απεικονίσουν «ανθρώπους, μέρη και πράγματα που αποτυπώνουν το πνεύμα του κράτους στο οποίο καλούν σπίτι», ανέφερε το δελτίο τύπου του Λευκού Οίκου. Είναι επίσης διακοσμημένο με κίτρινο και χρυσό.

Το Σάββατο η Μελάνια Τραμπ μοιράστηκε μέσω Twitter πως οι χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες στον Λευκό Οίκο είναι σε πλήρη εξέλιξη.



«Αυτό το Σαββατοκύριακο, εθελοντές από όλη την Αμερική ήρθαν για να διακοσμήσουν τον Λευκό Οίκο για την περίοδο των εορτών. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο, τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή σας για να βεβαιωθείτε ότι το πνεύμα της ειρήνης και της χαράς θα γεμίσει τα ιστορικά δωμάτια και τις αίθουσες του προεδρικού μεγάρου», ανέφερε στην ανάρτησή της η Μελάνια Τραμπ.

This weekend, volunteers from all across America have come to decorate the @WhiteHouse for the holiday season. Thank you for your time, enthusiasm & devotion to make sure the spirit of peace & joy fill the historic rooms & halls of the People’s House! #WHChristmas pic.twitter.com/k1VAqCpCgk — Melania Trump (@FLOTUS) November 28, 2020

Η τελευταία σημαντική πράξη της Μελάνια Τραμπ ως Πρώτη Κυρία, ήταν να αποκαλύψει το θέμα της φετινής χριστουγεννιάτικης διακόσμησης του Λευκού Οίκου. Πράγμα το οποίο έκανε παρουσιάζοντας με βίντεο ενός λεπτού τις γιορτινές αίθουσες και τα δωμάτια του Λευκού Οίκου.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL — Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020

«Κατά τη διάρκεια αυτής της ειδικής περιόδου του χρόνου, χαίρομαι που μοιράζομαι την όμορφή Αμερική και αποτίνω φόρο τιμής στο μεγαλείο του έθνους μας», ανέφερε η πρώτη κυρία στο Twitter.

«Μαζί γιορτάζουμε αυτήν τη γη που είμαστε όλοι περήφανοι που καλούμε σπίτι», ανακοίνωσε σε δεύτερη ανάρτηση της στο Twitter η Μελάνια.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL — Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020

Οι εθελοντές εργάζονται πυρετωδώς για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Λευκού Οίκου. Τον λευκό οίκο διακοσμούν στολίδια με το λογότυπο «USA», στεφάνια με κόκκινους φιόγκους και πράσινες γιρλάντες.

Μοιράσου το άρθρο: