Δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Twitter δεν θα πάει στην τελετή ορκωμοσίας στις 20 Ιανουαρίου.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021